Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı!

Dün ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.020 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.023 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.764,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini güçlendirmesi ve jeopolitik riskler nedeniyle altına olan talebin arttığını ifade etti.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gitmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunmasına karşın Amerikan televizyon kanalı CNN, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.

Konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.