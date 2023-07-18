Altında yeni rekor! Euro 30'u gördü!

Altın fiyatları salı gününe yükselişle başladı.

Gram altın önceki kapanışına göre 6 lira yükselerek 1661 liradan işlem görüyor. Gram, günün ilk saatlerinde tarihi zirvesi olan 1668 lira seviyesine yükselmişti.

Çeyrek altın 2 bin 714 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek, pazartesi gününü 2 bin 705 lira seviyesinden noktalamıştı.

Yarım altın ise yüzde 0,31'lik yükselişle 5 bin 428 liradan satılıyor.

Euro 30 TL oldu

Euro/TL gün içi en yüksek 30.04 ile rekor tazeledi. Güncel olarak Euro, 30.30 seviyesinden işlem görüyor.

Yapılan zamların ve TL'deki değer kayıplarının ardından enflasyonun yükselme eğilimi sürerken TCMB'nin faiz kararında artırımın büyüklüğü piyasalar için önemli olacak.