Altında son durum ne? Euro ve Dolar ne durumda?
Piyasaların açılmasıyla beraber gram altın rekor tazeledi. Euro ve Dolar'da ise yatay bir hareketlilik bulunuyor.
İsrail-Hamas çatışması ile Orta Doğu'da yaşanan gerilim güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Psikolojik destek seviyesini kıran altın fiyatları güne yükselişle başladı.
30 Ekim 2023 sabahında rekor kıran gram altının fiyatı 1826 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın ise 3 bin TL'den satılıyor.
ABD Doları şuanda 28,25 TL'den alıcı bulurken, Euro 29,83 TL'den işlem görüyor.
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