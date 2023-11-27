Altında son durum ne? Euro ve Dolar kaç TL oldu?

Altın yatırımcıları uzun süredir beklediği yükselişi gerçekleştirmeye başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını tamamladığı yönündeki değerlendirmeler altın fiyatlarını yükseltiyor.

Gram altın güne 1858 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1855 lira, en yüksek de 1875 lira seviyesi görüldü. Böylece gram altın tarihi yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Euro ve Dolar kaç TL oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,8990 liradan, avro 31,6640 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 28,8970 liradan alınan dolar, 28,8990 liradan satılıyor. 31,6620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,6640 lira olarak belirlendi.