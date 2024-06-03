Altında son durum ne? Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Altındaki inişli çıkışlı grafiğin ardından vatandaşlar gram altının fiyatını merak ediyor. Euro ve Dolar'da ise yatay bir hareketlilik olduğu gözlemleniyor.
Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 2 bin 410 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 15 bin 780 liradan satılıyor.
Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Dolar bugün 32,23 TL'den işlem görürken, Euro'nun fiyatı 34,97 TL olarak görülüyor.
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