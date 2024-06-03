Altında son durum ne? Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 2 bin 410 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 15 bin 780 liradan satılıyor.

Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Dolar bugün 32,23 TL'den işlem görürken, Euro'nun fiyatı 34,97 TL olarak görülüyor.