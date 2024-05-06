Altında son durum ne? Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Altındaki inişli çıkışlı grafiğin ardından vatandaşlar gram altının fiyatını merak ediyor. Euro ve Dolar'da ise yatay bir hareketlilik olduğu gözlemleniyor.
Serbest piyasada 32,3630 liradan alınan dolar, 32,3650 liradan satılıyor. 34,8230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,8250 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,3450 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8410 lira olmuştu.
Gram altında durum ne?
Altındaki inişli çıkışlı grafik vatandaşları meraklandırıyor. Gram altın 2 bin 406 TL'den satılırken, çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 960 TL olarak görülüyor.
Tam altın ise 15 bin 548 TL'den satılıyor.
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