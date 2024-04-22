Altında son durum ne? Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak adlandırılan ve özellikle kriz zamanlarında daha çok tercih edilen altının Ons fiyatı İran-İsrail arasındaki kıs süreli gerilim nedeniyle rekor seviyeye yükseldi.

Ons altın fiyatı 2.368,81seviyelerinde seyrederken güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 2.483,16

Çeyrek altın: 4.288,00

Dolar ve Euro'da durum ne?

Dolar/TL, yeni haftaya yüzde 0,1 artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 32,5820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 34,7440 TL'den satılıyor.