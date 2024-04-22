Altında son durum ne? Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Altındaki inişli çıkışlı grafiğin ardından vatandaşlar gram altının fiyatını merak ediyor. Euro ve Dolar'da ise yatay bir hareketlilik olduğu gözlemleniyor.
Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak adlandırılan ve özellikle kriz zamanlarında daha çok tercih edilen altının Ons fiyatı İran-İsrail arasındaki kıs süreli gerilim nedeniyle rekor seviyeye yükseldi.
Ons altın fiyatı 2.368,81seviyelerinde seyrederken güncel altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın: 2.483,16
Çeyrek altın: 4.288,00
Dolar ve Euro'da durum ne?
Dolar/TL, yeni haftaya yüzde 0,1 artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 32,5820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 34,7440 TL'den satılıyor.
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