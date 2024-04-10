Altında son durum ne? Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Altının ons fiyatı 2360 dolar seviyesine çıkarken, gram altının kaç TL'ye yükseldiği ise merak konusu oldu.
Spot altın bayramın ilk günü erken saatlerde ons başına 2360 dolar seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı 2355 dolardan alıcı buldu.
Bankalar arası piyasada altının gramı 2448 TL'ye çıkarak zirveye yakın seyretti. Ardından gram altın 2441 TL'ye çekildi. Serbest piyasada gram altın 2564 TL'den satılırken, Kapalıçarşı altın piyasasında ise çeyrek altın 4557 TL'den alıcı buluyor.
Dolar ve Euro kaç TL?
Dolar 32,25 TL'ye yükselirken, Euro ise 35 TL'nin üzerinde seyrediyor.
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