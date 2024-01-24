Altında son durum! Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Yerli yatırımcı gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını takip ediyor.

Ons altın 2025 dolar seviyesinde işlem görürken, altının gram fiyatı 1970 lira bandında yer alıyor.

Buna göre; çeyrek altın 3430 lira, yarım altın 6808 lira, tam altın ise 13471 liradan alıcı buluyor.

Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Dolar şu dakikalarda 30.28 TL'den işlem görürken, Euro 32.90 TL'den işlem görüyor.