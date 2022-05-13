Altında günün son rakamları

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 900,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 908,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.490 lira, Cumhuriyet altını da 6.085 liradan satılıyor.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentileri aşması ile düşüş eğiliminde hareket ederek, yüzde 1,7 azalışla 1.821,9 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 0,3 artışla 1.827,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve son açıklanan makroekonomik verilerin gelecek dönem enflasyon beklentilerini artırdığını bildirdi.

Artan enflasyonist endişelerin merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına zorlayacağı öngörülerinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.