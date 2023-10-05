Altın yükselişe geçti mi? Dolar ve Euro'da son durum ne?

Son 7 ayın en düşük seviyelerini gören gram altında ibre yukarı yönlü döndü. Ons altında yaşanan dalgalanma sonrası 1827 dolara kadar yükselirken çeyrek altın ve gram altın güne yükselişle başladı. Gram altın 1618 lira seviyelerine yükselirken, Cumhuriyet altını şu sıralar 11.280,00 liradan liradan seyrediyor. Yarım altın ise 5.523 liradan işlem görüyor.

Gram altın: 1.618,94

Çeyrek altın: 2.762,00

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar/TL'de kademeli yükseliş devam ediyor.

Dolar/TL 27,56 TL'den işlem görürken, Euro/TL ise 29,10 seviyesinde işlem görüyor.