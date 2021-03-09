Altın yükselişe geçti

Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Mart Salı altın fiyatları...

Serbest piyasaların ikinci işlem gününde, anlık ve canlı altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana dalgalanma yaşayan gram altın fiyatı bugün yükselişe geçerek 421 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş yaşıyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte 9 Mart 2021 bugün altın fiyatları son dakika.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 421,59

Satış: 421,69

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 688,00

Satış: 701,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.376,00

Satış: 1.404,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.778,00

Satış: 2.820,00