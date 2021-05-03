Altın yeni haftaya sakin başladı

Altın, Nisan ayını kazançla kapattıktan sonra yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki sakin seyri takip ediyor.

Altın yatırımcıları bu hafta ABD fabrika siparişleri ve istihdam verisini yakından takip ederek, ekonomide herhangi bir iyileşme görülüp görülmediğini değerlendirmeye çalışacak.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise geçen hafta yüzde 1,68 seviyesine kadar tırmandıktan sonra yeni haftaya yüzde 1,62 civarında başladı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise pazartesi günü yüzde 0,1 yukarıda.

Ons altın fiyatı

Altın, yılın ilk üç ayını kayıpla kapatarak son 40 yılın en kötü ilk çeyrek performanslarından birini gerçekleştirdikten sonra Nisan ayını yüzde 3’ten fazla kazançla kapatarak 2021 yılında ilk defa bir ayı yükselişle kapatmış oldu.

Ons altın, geçen haftayı 1.768 dolar civarında kapattıktan sonra yeni haftaya 1.773 dolar seviyesinde yatay başladı.

Gram altın fiyatı

Nisan ayına 453 TL civarında başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının aynı anda yükseldiği 23 Nisan haftası 481 TL’ye ulaşarak bu yılın zirvesini görmüştü. Gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyiri takip ederek yeni haftaya 472 TL civarında başladı.