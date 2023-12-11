Altın haftaya hareketli başladı! Euro ve dolarda durum ne?

Ons altın fiyatı, cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası baskılanırken, haftanın ilk işlem gününde yeniden kritik seviye olan 2000 doların altına düştü.

Gram altın fiyatı da ons altındaki düşüşün etkisiyle geriliyor. 1857 liraya kadar düşen gram altın, yüzde 0,27 kayıpla 1861 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 3120 lira seviyelerinde seyrediyor.

Dolar 29 TL'ye dayandı

Dolar, 11 Aralık 2023 sabahında 28,96 lira bandında işlem görürken, euro 29,63 lira seviyesinde yer alıyor.