Altın haftaya hareketli başladı! Euro ve dolarda durum ne?
Dolar kuru ve ons altın fiyatına göre değişiklik gösteren altın piyasası haftaya hareketli başladı. Gram altın 1850 liranın üzerinde işlem görüyor. Euro ve dolarda son durum ne?
Ons altın fiyatı, cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası baskılanırken, haftanın ilk işlem gününde yeniden kritik seviye olan 2000 doların altına düştü.
Gram altın fiyatı da ons altındaki düşüşün etkisiyle geriliyor. 1857 liraya kadar düşen gram altın, yüzde 0,27 kayıpla 1861 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 3120 lira seviyelerinde seyrediyor.
Dolar 29 TL'ye dayandı
Dolar, 11 Aralık 2023 sabahında 28,96 lira bandında işlem görürken, euro 29,63 lira seviyesinde yer alıyor.
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