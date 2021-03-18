Altın fiyatlarında yükseliş

Koronavirüs salgınına ilişkin yaşanan gelişmeler sonrası çeyrek altının fiyatının ne kadar olduğu, gram altının kaç liradan işlem gördüğü de merak ediliyor. Yatırımcılar her gün altın fiyatlarını heyecanla araştırıyor. İşte 18 Mart altın fiyatları ve çeyrek altın ile gram altının fiyatında son durum...

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri her gün binlerce vatandaşın gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene rekor üstüne rekora imza atan sarı metal bilindiği üzere sonrasında yaşadığı ani düşüşle yatırımcılarına kaybettirmişti. Bu kapsamda gün içerisinde canlı ve güncel rakamları takip etmek isteyen binlerce vatandaş “18 Mart Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına ait yanıtı araştırıyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri bu noktada sabah saatlerinden itibaren küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 421,47 lira

Satış: 421,55 lira

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 686,57 lira

Satış: 697,42 lira

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.369,00 LİRA

Satış: 1.395,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.736,00 lira

Satış: 2.780,00 lira