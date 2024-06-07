Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından tutarsız hareketlilik devam ediyor. Merkez bankalarının alacağı faiz indirimi kararına odaklanan altın, Fed'in kararını büyük merakla bekliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın öncülüğünde başlayan faiz indirimi furyasının Fed'e de sirayet etmesi beklentisi artıyor.

ABD'de ise enflasyonda kalıcı düşüşün şekillenmesiyle birlikte faiz indiriminin gerçekleşeceği beklentisi hakim durumda. Fed faiz kararını önümüzdeki hafta açıklayacak.

Altın fiyatlarında son durum ne?

Ons altın güne 2376 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2369 dolar, en yüksek de 2387 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2386 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2459 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2453 lira, en yüksek de 2477 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2469 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2474 liradan alınırken 2492 liradan satılıyor.

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 2.468,05 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.064,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 8.120,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 16.001,06 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.192,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 40.125,37 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.381,64 dolar

Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar güne yüzde 0,3 yükselişle başlamasının ardından 32.32 TL seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise 35.18 TL seviyelerine geri döndü.