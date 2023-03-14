Altın fiyatlarında son durum

Altında son günlerde gözlenen yukarı doğru hareketlilik, ABD’de Silicon Valley Bank'ın iflasıyla hız kazandı.

Ons altın yeni haftaya son 1 ayın en yüksek seviyesinden başladı. Geçtiğimiz hafta ABD’de ortalama saatlik kazanç verisinin gerilemesiyle ons altında başlayan yukarı doğru hareketlilik, ABD’de Silicon Valley Bank'ın iflasıyla hızlandı.

Fed’in 22 Mart’ta gerçekleştireceği toplantısında 50 baz puanlık artışa gitme ihtimali zayıflayınca güvenli sığınaklara akın eden yatırımcı altında yükselişi tetikledi.

1.900 dolar sınırına dayandı

Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1.890 doların üzerini gördü.

ABD’de ikinci büyük kreditör çöküşü olarak kayıtlara geçen Silicon Valley Bank'ın iflasının finansal sistem genelinde potansiyel yayılma endişesi yaratmasıyla mevduat sahiplerinin fonlarını korumak için harekete geçti.

Fed'in faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağı spekülasyonları üzerine Hazine tahvili getirisinin ve doların düşmesiyle altın 1 ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Fed’in faiz artışı rafa kalkabilir

Goldman Sachs Group Inc.'deki ekonomistler, bankacılık sistemindeki stres göz önüne alındığında, Mart ayındaki toplantısında artık merkez bankasından bir artış beklemiyorlar.

Jinrui Futures, "ABD'de Silicon Valley Bank'ın iflası piyasada paniği tetikledi, bu sadece riskten kaçınmayı şiddetlendirmekle kalmadı, aynı zamanda piyasanın faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini de büyük ölçüde düşürdü" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi ons altın fiyatlamaları için önem arz ediyor. Enflasyonun yüzde 6,4’ten yüzde 6,0’ya gerilemesi bekleniyor. Öte taraftan bu hafta Avrupa Merkez Bankası faiz kararı var. 50 baz puanlık bir faiz artırımı bekleniyor. Bu da analistlere göre Euronun dolar karşısında güçlenmesini ve ons altının daha da ivme kazanmasını sağlayabilir

Endrüstriyel metal ve pamuk da prim yaptı

Fed'in faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağı spekülasyonları üzerine doların düşmesi emtia fiyatlarını yükseltti. Bakır yüzde 0.8 ve alüminyum %0.6 yükselirken çinko, Kasım ayından bu yana en düşük kapanışından %0.5 yükseldi.

Gümüş %1.3 ve paladyum yüzde 2.9 yükseldi. Demir cevherinde çıkış yüzde 1.5’i aştı. Diğer yandan doların tüketimdeki baskısının hafifleyeceği beklentisiyle kahve ve pamuk fiyatı yüzde 2’den fazla prim yaptı.

Güncel altın fiyatları



GRAM ALTIN: 1,166 TL



ÇEYREK ALTIN: 1936 TL

ONS ALTIN 1917



YARIM ALTIN 3,873 TL



22 AYAR ALTIN 1,137 TL