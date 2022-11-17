Altın fiyatlarında son durum

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.060,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.059 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.735 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.768 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.