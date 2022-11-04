Altın fiyatlarında son durum
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 984 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını 6.560 liradan satılıyor
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 975,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 984 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı iki günlük düşüşün ardından yeni günde yüzde 0,9 artışla 1.644 dolardan işlem görüyor.
Analistler, altının ons fiyatının, kritik 1.620 dolar desteğinden gelen tepki alımları ve dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle yükseldiğini söyledi.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 doların destek, 1.675 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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