Altın fiyatlarında son durum

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 987 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 985 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.625 lira, Cumhuriyet altını da 6.640 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.647 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını, devam eden dolar talebinin ise altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Öte yandan, İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanan Hint asıllı Rishi Sunak oldu.

Bugün Sunak'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade eden analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.