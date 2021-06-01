Altın fiyatlarında son durum

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 520,5 liradan tamamladı. Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 521,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 857 lira, cumhuriyet altını da 3.492 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,4 artışla 1.914 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki satıcılı seyrin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde de enflasyonun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.