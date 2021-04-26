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Altın fiyatlarında son durum

ABD ile yaşanan sözde soykırım gerginliği sonrası haftanın ilk açılış gününde altın fiyatlarında yukarı yönde bir hareketlilik gözleniyor.

24 Nisan Cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "Soykırım" ifadesi kullanması ve sonucunda Türkiye ABD ilişkilerinde yaşanan gerilim, altın fiyatlarında hareketlenmeye neden oldu.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Yeni haftayla beraber altın fiyatlarının nasıl bir yol izleyeceği küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Bugün serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilerde gram altın fiyatının 481 TL ile yeniden yükselişe geçtiği gözlemleniyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 481,74

SATIŞ: 481,78

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 770,00

SATIŞ: 788,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.530,00

SATIŞ: 1.576,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.144,00

SATIŞ: 3.192,00

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