AjansHaber.com.tr Ekonomi Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Gram altın bir önceki güne göre yine yükselişle güne başlarken yarım altın güne düşüşle başladı.

Piyasalar yeni günde Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararına odaklanırken altın fiyatları bir önceki güne göre aynı düzeylerde seyrediyor. Kaynak: 15 Nisan 2021 Perşembe güncel altın fiyatları| Tam, yarım, çeyrek , gram altın bugün ne kadar, kaç TL ?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın alış fiyatı: 452,63 TL

Gram altın satış fiyatı: 452,72 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın alış fiyatı: 723,06 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 740,05 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yarım altın alış fiyatı: 1.441,60 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.480,11 TL

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 2.982,62 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.059,80 TL

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bitcoin'den yeni rekor!
Türk Hava Yolları rakip tanımadı
Gemiler nehirlerden Karadeniz'e indirildi
Toyota Türkiye, 2 bin 500 geçici personel alacak
Nurettin Canikli kalem kalem açıkladı
Erdoğan'ın çağrısıyla 12 milyar dolar bozduruldu
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?