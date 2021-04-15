Altın fiyatlarında son durum
Gram altın bir önceki güne göre yine yükselişle güne başlarken yarım altın güne düşüşle başladı.
Piyasalar yeni günde Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararına odaklanırken altın fiyatları bir önceki güne göre aynı düzeylerde seyrediyor. Kaynak: 15 Nisan 2021 Perşembe güncel altın fiyatları| Tam, yarım, çeyrek , gram altın bugün ne kadar, kaç TL ?
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Gram altın alış fiyatı: 452,63 TL
Gram altın satış fiyatı: 452,72 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın alış fiyatı: 723,06 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 740,05 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yarım altın alış fiyatı: 1.441,60 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.480,11 TL
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Tam altın alış fiyatı: 2.982,62 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.059,80 TL
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