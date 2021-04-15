Altın fiyatlarında son durum

Piyasalar yeni günde Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararına odaklanırken altın fiyatları bir önceki güne göre aynı düzeylerde seyrediyor. Kaynak: 15 Nisan 2021 Perşembe güncel altın fiyatları| Tam, yarım, çeyrek , gram altın bugün ne kadar, kaç TL ?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın alış fiyatı: 452,63 TL

Gram altın satış fiyatı: 452,72 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın alış fiyatı: 723,06 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 740,05 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yarım altın alış fiyatı: 1.441,60 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.480,11 TL

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 2.982,62 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.059,80 TL