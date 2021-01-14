Altın fiyatlarında son durum
Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı tablo halen devam ediyor.
14 OCAK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın kapalıçarşıda an itibariyle 710,35 TL alış 726,62 TL satış fiyatından işlem görüyor
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın dünkü kapanışta 443,40 TL'den günü tamamlamasının ardından 445,77 TL alış 445,87 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının ons fiyatı 1.859 dolardan işlem görüyor
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
Evlenmeyi düşünen çiftlerin yakından takip ettiği 22 ayar bileziğin gram fiyatı 404,90 TL alış 405,31 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın an itibariyle 1.416,26 TL alış 1.453,24 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
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