Altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz 4 günde ABD Hazine Kağıdı getirilerinde yükseliş ve güçlü ABD Doları'nın etkisi ile gerileyen altın fiyatları, Asya borsalarındaki düşüş ve koronavirüs vakalarında artışın yarattığı endişeler ile bugün yönlerini yukarı çevirdi.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bugün 1.860 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Analistler, ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir Başkan'ın azli için

Temsilciler Meclisi'nin harekete geçmesinin yarattığı tedirginliğin güvenli liman olan altına kısa vadede bir talep yarattığını ifade ediyorlar.

Spot altın fiyatının 1.860-1.870 dolar aralığını test edebileceğini belirten analistler, buranın geçilmesi halinde yukarı hareketin 1.883 dolar seviyesine kadar sürmesini bekliyorlar. Aşağı hareketlerde ise destek seviyeleri 1.838 ve 1.833 dolar.

12 OCAK 2021 ALTIN FİYATLARI

Gram altın 12 Ocak Salı günü 445 TL'den satılırken 441 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 721, satış fiyatı 735TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.442, satış fiyatı 1.471 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.968 satış fiyatı 2.998 TL