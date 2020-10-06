Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 478 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 784 lira, cumhuriyet altını da 3.194 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 477,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.55 itibarıyla 478 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 784 lira, cumhuriyet altını da 3.194 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.909 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın dün taburcu olmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahının görece arttığını söyledi. Bununla birlikte bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması öncesi yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini kaydeden analistler, dolar endeksinde dünkü düşüşün ardından yaşanan toparlanmanın da altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.

'ONS ALTINDA 1.920 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketi ve Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışının da altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.