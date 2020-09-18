Altın fiyatlarında son durum

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşle değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 472,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 15.03 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0.61 oranında 474.67 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 193 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.37 yükselişle 1.951 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 1952 DOLAR SEVİYESİ BELİRLEYİCİ

Ons altın geçtiğimiz gün kritik FOMC Eylül toplantısı sonrasında güçlenen dolar ile birlikte Ons Altın gün içi kazançlarının bir kısmını geri verdiği izlense de gün sonunda sınırlı yükselişini sürdürdüğü takip edilmişti. Fed’in beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmemesi ve Powell’in açıklamaları doğrultusunda Perşembe gününe güçlü başlayan Dolar’ın etkisi ile birlikte satış baskısı yaşayan değerli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam ederken, gün sonunda ABD’de beklentilerin altında açıklanan ekonomik verilere rağmen aşağı yönlü hareketlerin sürdüğü takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1952 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1958, 1965 ve 1972 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1945, 1940 ve 1932 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

ONS ALTIN DALGALI SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ons altın yatay bantta dalgalı seyir sürüyor. İlk önemli destekler 1.948-1.942 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin sonraki destek 1.932 olarak görülüyor. İlk dirençler ise 1.955-1.958 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak.

Sonraki dirençler 1.973-1.993 seviyelerinde. Geri çekilmelerde tepki alımlarının görüldüğü, yükselişlerde ise direnç seviyelerinin geçilmekte zorlanıldığı görünüm sürüyor.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SINIRLI

Ons altın forex piyasasında 1953 seviyesinde işlem görüyor. Fed toplantısı sonrasında dolarda ivme değişikliği oldu. ancak ana yön değişmedi. Dolar Endeksi bu sabah fed öncesi seviyesi olan 93'ün altında seyrediyor. Fed toplantısının etkileri Dolar üzerinde sınırlı kalmış görünüyor. Ancak bu durum şimdilik ons altın fiyatı üzerinde çok etkili bir harekete neden olmamış görünüyor.Bugün ABD'den gelecek

Michigan Tüketici Güveni verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalama olan 1943 seviyesinin üzerinde 1953 seviyesinde işlem görüyor. İçinde olduğu 1924 - 1955 bandının üst bandını aşmayı deneyen değerli metal kar satışlarıyla geri çekildi. Yükseliş eğiliminin sürdüğü değerli metalde 1955 seviyesine gelinmesi halinde tekrar kar satışları görebiliriz. Bu seviyelerde long pozisyon açmak riskli olabilir. Ancak 1955 bandının aşılması halinde 1976 seviyesine kadar yükseliş sürebilir. Olası düşüşlerde 22 günlük ortalama olan 1943 seviyesi ve 1950 günlük ortalama olan 1934 seviyesi destek konumunda. Yükselişin sürmesi için bu seviyelerin üzerinde kalınması önemli.

Dirençler: 1955 - 1975 - 1992 - 2005

Destekler: 1943 - 1934 - 1924 – 1912