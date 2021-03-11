Altın fiyatlarında hareketlilik

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu araştırırken 11 Mart altın fiyatlarında günün başlangıç rakamları belli oldu. Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisine göre; bugün anlık olarak hafif bir düşüş eğilimi söz konusu. Haftaya artış ile başlayan altın fiyatları dünden bugüne düşüş gösterirken, alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. İşte yeni günde gram altın ve çeyrek altında son rakamlar...

Haftanın dördüncü işlem gününde Kapalıçarşı’dan altın fiyatları ile ilgili gelen son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları özellikle koronavirüs salgını süresince büyük önem taşıyor. 11 Mart 2021 Perşembe altın fiyatları son dakika bilgisine göre; bugün 22 ayar bilezik fiyatı 377,70 TL’den işlem görürken tam altın fiyatı ise 2.689,77 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 417,64

Satış: 417,72

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 682,00

Satış: 693,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.364,00

Satış: 1.383,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.768,00

Satış: 2.810,00