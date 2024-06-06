Altın fiyatları yükseliyor!

Altın fiyatları, faiz indirimlerinin eylülde başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle değer kazanmaya devam ediyor.

Gram ve çeyrek altın fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2 bin 456 TL civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4 bin 32 TLseviyesinde işlem görüyor.

Euro ve Dolar'da durum ne?

Dolar 32,25 liradan işlem görürken, Euro ise 35,07 lira seviyesinde seyrediyor.