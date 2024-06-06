AjansHaber.com.tr Gündem Altın fiyatları yükseliyor!

Altın fiyatları yükseliyor!

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları değer kazanmayı sürdürüyor. Euro ve Dolar'da ise yatay hareketlilik devam ediyor.

Altın fiyatları, faiz indirimlerinin eylülde başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle değer kazanmaya devam ediyor.

Gram ve çeyrek altın fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2 bin 456 TL civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4 bin 32 TLseviyesinde işlem görüyor.

Euro ve Dolar'da durum ne?

Dolar 32,25 liradan işlem görürken, Euro ise 35,07 lira seviyesinde seyrediyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hakan Fidan: Türkiye BRICS'e katılmak istiyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliği
İstihbarat, FETÖ elebaşını paketledi mi?
Ankara merkezli 22 ilde dolandırıcılık operasyonu!
FETÖ içindeki çatlak büyüyor!
Başkan Aşgın'dan Ahmet Türk'e sert tepki!