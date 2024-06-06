Altın fiyatları yükseliyor!
Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları değer kazanmayı sürdürüyor. Euro ve Dolar'da ise yatay hareketlilik devam ediyor.
Altın fiyatları, faiz indirimlerinin eylülde başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle değer kazanmaya devam ediyor.
Gram ve çeyrek altın fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.
Gram altın, 2 bin 456 TL civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4 bin 32 TLseviyesinde işlem görüyor.
Euro ve Dolar'da durum ne?
Dolar 32,25 liradan işlem görürken, Euro ise 35,07 lira seviyesinde seyrediyor.
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