Altın fiyatları yükselişe geçti!

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz senenin son aylarında peş peşe rekor kırarak tarihi seviyelere çıkan ve ardından düşüşe geçen altının yatırımcısı 29 Mart sabahında gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan satıldığını merak etmeye başladı. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? 29 Mart 2021 Pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor.

İşte 29 Mart 2021 Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 450,47

SATIŞ: 450,53

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 727,00

SATIŞ: 742,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.450,00

SATIŞ: 1.484,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2.968,00

SATIŞ: 3.014,00