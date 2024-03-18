Altın fiyatları düşüşte!

Altın fiyatları, doların başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın yatay seyretmesiyle geriledi. Yatırımcılar aralarında Fed'in de olduğu bu haftaki para politikası toplantılarını bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.41 gerileyerek 2,147.20 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın dün 2.241 TL'den işlem görürken bugün 2.226 TL'ye geriledi. Aynı şekilde dün 3.585 TL olan çeyrek altın bugün 3.562 TL olarak güne başladı.

Dolar ve Euro ne kadar?

Dolar, 18 Mart 2024 sabahında 32,29 lira bandında işlem görürken, euro 35,21 lira seviyesinde yer alıyor.