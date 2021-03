'Altın Ayı' sahibini buldu

Koronavirüs nedeniyle çevrim içi düzenlenen 71. Berlinale'de 'Altın Ayı' ödülü Romanyalı yönetmen Radu Jude'un 'Bad Luck Banging or Loony Porn' adlı filmine verildi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iki bölüm halinde düzenlenen 71. Berlinale'nin çevrim içi olarak 1-5 Mart arasında gerçekleştirilen ilk bölümü sona erdi. 15 filmin yarıştığı festivalde ödül kazanan filmler internet üzerinden Berlinale sayfasından açıklandı.

ALTIN AYI ROMANYALI YÖNETMENİN OLDU

Buna göre en iyi film kategorisinde 'Altın Ayı' ödülü, Romanyalı yönetmen Radu Jude'un 'Bad Luck Banging or Loony Porn' adlı filmine verildi.

​Berlinale'de Jüri Büyük Ödülü'nü Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi'nin 'Wheel of Fortune and Fantasy' filmi alırken, en iyi yönetmen dalında 'Gümüş Ayı' ödülüne 'Natural Light' filmiyle Macar yönetmen Denes Nagy layık görüldü.

GÜMÜŞ AYI MACAR AKTRİSİN OLDU

​En İyi Başrol Oyuncu dalında 'Gümüş Ayı' ödülü 'Ich bin dein Mensch' filmindeki rolüyle Alman oyuncu Maren Eggert'e, En İyi Yardımcı Oyuncu dalında 'Gümüş Ayı' ödülü de 'Rengeteg-mindenhol latlak' filminde gösterdiği performansla Macar aktris Lilla Kizlinger’e verildi.

​En İyi Senaryo dalında 'Gümüş Ayı' ödülünü 'Introduction' filmiyle Güney Koreli Hong Sangsoo aldı.

71. Berlinale’nin ikinci bölümü ise 9-20 Haziran’da yapılacak. Festivalin bu bölümü seyircilere açık olacak ve 'Altın Ayı' ile 'Gümüş Ayı' ödüllerinin verileceği tören de bu bölümde yer alacak.

Jüri heyeti, daha önceki Berlinale'de 'Altın Ayı' ödülünü kazanan filmlerin yönetmenlerinden oluştu.

71. Berlinale'de ödüllerin kategorileri ve kazananlar şöyle:

En İyi Film (Altın Ayı): Radu Jude / Bad Luck Banging or Loony Porn

Jüri Büyük Ödülü: Ryusuke Hamaguchi / Wheel of Fortune and Fantasy

En İyi Yönetmen: Denes Nagy / Natural Light

En iyi Başrol Oyuncu: Maren Eggert / Ich bin dein Mensch

En İyi Yardımcı Oyuncu: Lilla Kizlinger / Rengeteg-mindenhol latlak

En İyi Senaryo: Hong Sangsoo / Introdaction

En İyi Sanatsal Performans: Yibran Asuad / Una pelicula de policias

En İyi Kısa Film (Altın Ayı) : Nanu Tudor / My Uncle Tudor