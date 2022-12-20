Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? | AjansHaber Soruyor!

Altılı masada adaylık bilmecesi sürüyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda güçlü sinyaller verse de masanın diğer bileşenlerini henüz ikna edebilmiş değil.

Anketlerde ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri ön plana çıkıyor. AjansHaber ekibi olarak vatandaşlara "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sorduk.

Muhabir: Ulaş KAYA

Kameraman: Yener L. KOÇYILDIRIM