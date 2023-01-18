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Altılı Masa'dan 14 Mayıs tarihi hakkında ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Altılı Masa'dan ilk tepki CHP'den geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç," 6 Nisan'dan önce olacak her seçime evet diyeceğimizi söyledik." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs olarak sinyalini verdiği tarihe itiraz ederek "Kararımızı net olarak açıkladık. 6 Nisan'dan önce olacak her seçime evet diyeceğimizi söyledik." dedi.

"Kendileri için bir seçim tarihi belirliyorlar"

Özkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu kararı alanlar millet için çıkarmıyor. Kararımızı net olarak açıkladık. 6 Nisan'dan önce olacak her seçime evet diyeceğimizi söyledik. Şimdi onlar kendileri için bir seçim tarihi belirliyorlar. Nasıl çıkarmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar." dedi.

 

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