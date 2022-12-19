Altılı Masa'da adaylık depremi! Kılıçdaroğlu kılıcını çekti!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, altılı masanın aday süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mahkemenin İmamoğlu kararı sonrası İYİ Parti cephesinden gelen mesajları da değerlendiren Kılıçdaroğlu, Akşener'e ilk kez bu kadar net bir uyarıda bulunarak, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Mahkeme kararı öncesi Almanya ziyareti

"Olumsuz bir karar çıkacağını düşünmüyorum asla. Bu konuda yüzlerce içtihat var. Bu davada da önceki duruşmada tanıkların dinlendi. Soylu bağlamında bu konu konuşuldu, bilirkişi raporunda da benzer ifadeler vardı. Normalde olması gereken beraatti. Görünen tablo yargı aracılığıyla siyaseti dizayn ediyorlar."

İmamoğlu ile kahvaltı

Kahvaltı ettik, duruşma öncesi bir araya geldik. Ama o kahvaltıda bu konu hiç konuşulmadı. Olumsuz bir karar düşünmediğim için Almanya’ya kendi inisiyatifimle gittim.

İmamoğlu'nun mitinginden haberiniz var mıydı?

Sayın İmamoğlu bir çağrı yapmıştı. Almanya’dan öğrendim bu çağrıyı. Bu nedenle Meral Hanım da gidip katıldı, saygı duymak lazım. Tepki göstermesini doğal karşılamak lazım. Zaten daha sonra biz de tepki gösterdik. Bilgim yoktu. Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim. Ama iki kez aradım gelişmeler konusunda bilgi aldım.

İYİ Parti'nin İmamoğlu ve Yavaş açıklaması

Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı. Hem Ekrem Bey hem Mansur Bey görevlerinin başında.

Aday ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı konusunda kararı 6’lı masa verecek. Hükümet programı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş takvimi belli olduktan sonra aday açıklanı