Altılı masa pazartesi günü yeniden toplanacak!

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının katıldığı "Liderler Buluşması", Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Liderler Buluşmasında bir araya geldi.

Yeni toplantı pazartesi günü yapılacak



Yapılan ortak açıklamada "Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geleceğiz." denildi.

Aday belli oluyor



Cumhurbaşkanı adayının ise bugünkü toplantının ardından belli olması bekleniyordu.

Son olarak 18 Şubat'ta "Deprem Özel Gündemi"yle toplanan altılı masa liderleri, toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, "Millet İttifakı olarak önceden planladığımız ve yaşanan deprem sonrası tehir ettiğimiz rutin toplantımızı ise Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde, 2 Mart Perşembe günü gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti.

13. Cumhurbaşkanı adayı Altılı Masa'nın 13. toplantısında belli olacağı bekleniyor.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Cumartesi günü toplantı yapacak.