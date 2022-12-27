Altılı Masa bu akşam dağılıyor mu?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Akşener'in bu akşam yapacağı ikili görüşme öncesi önemli bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün iddiasına göre, İYİ Parti Lideri Akşener, Kılıçdaroğlu'na, "Altılı Masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz" dedi.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı

Mengü, Akşener'in adaylık konusunda ısrarcı olan Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı çıktığını iddia etti. İddiaya göre Akşener'in anket şirketlerine ölçüm yaptırdığı ve Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda, İYİ Parti'nin oylarının ciddi şekilde düşeceğini öngördüğü belirtildi.

Altılı Masada kaybettiriyor

İddiaya göre Akşener, "Altılı Masa'ya katınıldığından beri, etkili bir siyaset üretilemiyor. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin de oyları düşüşte. Altılı Masa kazandırmıyor, kaybettiriyor" dedi.

İddiayı Engin Aktay beğendi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, Nevşin Mengü'nün iddialarını paylaştığı videoyu beğenmesi ise Mengü'nün iddialarını güçlendirdi. Altay daha sonra videoyu beğenilerinden kaldırdı ve yanlışla beğendiğini açıkladı.