Altılı Masa, adaylık gündemiyle toplanıyor

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nden oluşan Altılı Masa bugün toplanıyor.

Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde 2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Altılı Masa'da bugün adaylık konusu da gündeme gelecek.

Toplantı öncesi Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtayan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, adaylık konusunda yaptığı açıklamada, "Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz." dedi.

Adayın profili hakkında da konuşan Karamollaoğlu, "Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı" dedi.