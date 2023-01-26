Altılı Masa, aday belirleme gündemiyle toplandı

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa bugün 11. toplantısını gerçekleştiriyor.

Masa'nın 11. buluşmasındaki en önemli gündem başlığının, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ve ismi olması bekleniyor. Liderlerin, öne çıkan aday adaylarını dile getireceği ifade ediliyor.

Toplantıda ayrıca cumhurbaşkanı yardımcılıklarının belirlenmesi, görev ve yetki alanlarının netleştirilmesi konuları üzerinde durulacağı öngörülüyor.