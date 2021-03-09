Altı ay benimle balık yiyecek: On yıldır Yaren

Bursa’da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile arkadaşlığı filme konu olan Yaren Leylek, Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10. kez geldi. Yaren bu sene de Adem Yılmaz’ın kayığına konarak balığını yedi. Yılmaz, “Bu sene 3 gün geç geldi. Artık evladım gibi, 6 ay boyunca balık tutup yedireceğim” dedi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde baharla birlikte heyecanla beklenen kavuşma gerçekleşti. Göçten dönen Yaren leylek geçtiğimiz 9 yılda olduğu gibi, yuvasına konarak baharı tüm sevenlerine müjdeledi.

Geçen yıl eylül ayında köye veda ederek göç eden Yaren leylek Afrika kıtasına doğru kanat çırpmıştı. Yaren leylek bu yılda yuvasına kondu. Ve göçten geldiğinin ertesi günü, balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına yeniden kondu.

Balıkçı Adem Yılmaz, “Gelip gelmeyeceğini merak ettim. Çünkü bu yıl 3 gün geç geldi. Geleceği konusunda tereddüt etmiştim. Allah’a şükür dün köye bugün de kayığıma geldi. Çok mutluyum. Köyümüz de Yaren leyleği çok seviyor” dedi.