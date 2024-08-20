Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı "viski" cevabı!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini "AK Parti'nin adamı" olmakla itham eden Gazeteci Fatih Altaylı'ya sosyal medyadan sert sözlerle yüklenmişti.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında Altaylı'ya yönelik olarak kullandığı, "Ben, bu partiyi senin gibi elinde viski kadehleriyle partime yön veren alçakların elinden aldım" ifadesinin ardından ikili arasında "viski" polemiği başladı.

Altaylı, Youtube yayınında Kılıçdaroğlu'nun viski içerken çekilmiş fotoğrafını hatırlatarak, “Kılıçdaroğlu bana ‘viskici’ demişti, ben viski sevmem. Ama kendisinin Aydın Ayaydın’la viski içerken fotoğrafı dolaşıyor. Aydın Ayaydın’ın kızı şimdi AK Parti milletvekili." şeklinde konuştu.