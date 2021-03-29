Altay tankının motorunda kritik gelişme!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "yerli ve milli motor" projelerindeki son durumu paylaştı.

Demir, önceden başlatılan TÜMOSAN İçten Yanmalı Motor 400 ile "Ağır Ticari Araç Motoru" 600 beygir kara aracı motorlarının testlerini tamamladığını, zırhlı araçlara takılarak envantere gireceğini açıkladı.

İsmail Demir test için Nisan 2021’i işaret ederek, "(YNHZA Motoru) 1000 beygir motorumuzun şu an testleri yapılıyor, motor çalışılmaya devam ediyor. (Altay Ana Muharebe Tankı) Tank motoru şu anda ‘testbenche’ (test tezgahı) girdi, inşallah önümüzdeki Nisan ayında onun testte çalıştığını göreceğiz. Transmisyonların çalışması devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi Başkanlığı Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Mesude Kılınç geçtiğimiz günlerde İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü’nün düzenlediği "Savunma Teknolojileri 2021" etkinliğinde, Altay tankının güç grubu projesi olan BATU’nun 2024 yılında tank üzerinde kabulünü yapmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Çok zorlu bir test sürecinin olacağını söyleyen Kılınç, tank üzerinde 10.000 kilometre testleri dahil sahada testlerin yapılacağı bir proje sürecinin yürütüleceğini ifade etmişti. Proje kapsamında kritik alt sistemlerin de yerli olarak geliştirildiğini söyleyen Mesude Kılınç, "Kritik alt sistemlerin yerli olarak geliştirilmesini çok önemsiyoruz. Bu da zorlu projemizi daha da zor hale getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kılınç, hacim kısıtının en önemli sıkıntılardan biri olduğunu ve düşük bir hacimde yüksek gücün verilmesinin gerektiğini belirtmiş ve buna bağlı olarak görev profili çalışmalarının ve yük spektrum çalışmalarının iyi bir şekilde yönetilmesi ve iyi kurgulanmasının gerektiğini ifade etmişti. Kılınç, "TSK ve NATO operasyonlarından da gerekli destekleri alarak görev profili oluşturuyoruz, yük sprektrumunu çıkartıyoruz ve geliştirmeleri de bu şartlar doğrultusunda sağlıyoruz" demişti.

Kritik alt sistemlerin de zorlu olduğunu belirten Kılınç, "Kritik alt sistemlerin yerli geliştirilme zorunluluğu olmasaydı bu teknik çalışmalarla uğraşma durumunda kalmayacaktık. Ancak proje kapsamında hem alt sistemleri yerli geliştirmek hem de nihai motor ve transmisyon performans hedeflerini sağlamak için takvimde ilerlemeye devam ediyoruz. Risk yönetim faaliyetlerine aralıksız devam ederek 2024 takvimini yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.