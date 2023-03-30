Altay: “Kimseye 'sen çekil' diyecek değiliz”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısının başında, 28. Yasama Döneminde milletvekili olup olmayacağını bilmediğini ancak CHP Grup Başkanvekili olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesinde CHP'li belediyelerin bulunmadığı yönündeki açıklamalarını anımsatan Altay, "Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan birine yalan söylemek yakışmaz. Görmediyse onu anlıyorum. Kahramanmaş'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadırları kaldırdılar, Beyefendi görmesin diye." sözlerini sarf etti.

Altay, iktidarın, CHP'li belediyelerin deprem bölgesindeki faaliyetlerine izin vermediğini savunarak, "Erdoğan, devletin başındasın. Devlet ehli ol, fitne ehli olma. Yaptıkların, konuştukların tam fitne ehli kafası ve mantığı. CHP'li belediyelerin, 11 il için 9 bin 266 araç, iş makinesi; 27 bin 135 personel, 7 bin 55 tır insani yardım gönderdi. 154 mobil mutfak kurmuşlar, 163 ikram aracı, 18 fırın kurdular. 2 milyon 925 bin battaniye götürmüş; 48 bin çadır, 1400 konteyner kurmuşlar. 1867 mobil tuvalet ve duş kurdular. 4 milyon 500 bin hijyen paketi dağıttılar. 129 CHP'li belediye hala bölgede. İş bitti diye hiçbiri kaçıp dönmedi." diye konuştu.

Erdoğan'ın, "Gelecek dönemin şahlanış dönemi olacağını" söylediğini aktaran Altay, "Gelecek döneme millet karar verecek. Gelecek dönem inşallah helalleşme, zenginleşme ve kucaklaşma dönemi olacak." dedi.

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhalefeti, askere hakaret ettikleri gerekçesiyle eleştirdiğini de anlatarak, "Askeri suçlayan yok. Vatan hainliği, böyle büyük bir felakette askeri üçüncü ve dördüncü gün sahaya indirmektir." ifadelerini kullandı.

6284'ü tartışmaya açtın

Erdoğan'nı "iki partinin desteğini almak için 6284'ü tartışmaya açtığını" öne süren Altay, "Atatürk'ün ve Peygamberimizin kadınlarla ilgili söylediklerine bir göz at. İki partinin desteğini, üç beş oy fazla alacağım diye 6284'ü tartışmaya açmak, bunun pazarlığını yapmak ne? Bu, apaçık bir kadın hakları düşmanlığı, kadına saygısızlıktır." dedi.

Bakanların milletvekili adayı olarak gösterileceğini anımsatan Altay, "Hiçbir zırh, bir günah, kusur işlenmişse o suçu kapatmaya örtmeye yetmez. Sayın bakanlar boşuna dokunulmazlık zırhına bürünmek için gayret içinde olmayın. Peşinen hiçbirinizi de suçlamam ama tabii Süleyman Soylu 10 bin dolar alan milletvekilinin adını açıklamazsa hakimin karşısına dikilir." sözlerini sarf etti.

AK Parti döneminde parlamentonun, yürütmenin vesayeti altında olduğunu öne süren Altay, TBMM'nin yeni dönemde kuvvetler ayrılığının nasıl işleyeceğini ortaya koyacağını söyledi.

Elinden geleni ardına koyma

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözlerinin sorulması üzerine Altay, "Adı Tayyip, soyadı Erdoğan'mış ama onun Recep diye de bir adı var. 'Atma Recep' diye bu millet boşuna söylemiyor. Benim tanıdığım Meral Akşener, böyle külüstür tehditlere pabuç bırakmaz. Bu tehdide Meral Akşener kulak asmaz, bildiği doğru yolda, bu yalan dolan, talan, harami iktidarına karşı her türlü demokratik mücadelesini sınırsızca ve sonuna kadar verecektir. Erdoğan bu tehditleri, bugün Meral Hanım'a, yarın Kemal Bey'e, öbür gün bize yapacak, bunları biliyoruz. Hodri meydan, elinden geleni ardına koyma." değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir soruyu yanıtlarken de Altay, "Cumhurbaşkanı'nın telefonla Anayasa Mahkemesi üyesine fırça attığına da tanık olduk." diye konuştu.

Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesine ilişkin bir soruya, "Biraz nostaljik, güzel bir görüşme oldu. Bugün için Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı verip vermeyeceğiyle ilgili bir bilgiye sahip değilim ama kamuoyundaki 'oyları bölmeyin, ayrışmayın.' şeklindeki basıncı biz biliyoruz, o da şüphesiz biliyordur. Takdir kendisinin. Kimseye 'sen çekil kardeşim.' diyecek değiliz. Denilmesini doğru da bulmayız. Milletin terazisinden herkes yaptığı iş ve işlemle ilgili bir not alacaktır." karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili olarak son kez basın toplantısı düzenlediğini belirten Altay, bir gazetecinin, "Meclis Başkanı mı olacaksınız?" sorusu üzerine, onun milletin takdiriyle olabileceğini belirtti.