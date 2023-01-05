Altay kalecisine vuran holigana ibretlik ceza!

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner bayrak direğiyle yaralayan tutuklu sanık Mehmet Nihat A. hakkında hazırlanan iddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 27 Kasım'da Göztepe-Altay futbol takımları arasında oynanan maçın 20. dakikasında, Altay tribünlerinden ev sahibi Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru yanıcı madde atıldığı, bu olayda bir kişinin yaralanması üzerine 2 ambulansın saha içine girdiği belirtildi.

Savcı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede sanığın, "silah olarak kullandığı korner direğini parçalandığı halde, aldığı darbelerin etkisiyle sendeleyerek yere düşen kaleciye vurmaya devam ederek hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı" kaydedildi.

"Altay kalecisine nasıl vurduğumu hatırlamıyorum"

Maçtan önce 6 kadeh rakı içtiğini anlatan sanık ise yanıcı maddenin fırlatıldığı tribünde kayınbiraderinin de bulunduğu için endişelendiğini savundu.

Heyecana kapıldığı için korner bayrak direğinin bulunduğu noktandan sahaya girdiğini anlatan sanık, şu ifadeleri kullandı:

"Karşı tribünden birine isabet eden yanıcı madde ile taraftarın yüzünün parçalandığını öğrendim. Akrabamın yaralanıp yaralanmadığını merak ettim. Önümdeki korkuluğun önündeki beyaz sehpanın üzerinden atlayarak karşı tarafa gitmek istedim. Korner direğini yerinden nasıl söktüğümü ve ambulansların olduğu yere nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Altay kalecisine nasıl vurduğumu hatırlamıyorum.

Emniyetteki görüntülerde izledim. Köşe direğini almam ve karşı takım oyuncusuna vurmam maç öncesi yüksek alkol almış olmam ve tribünde yaşanan olaylardan dolayı endişeye kapılıp panikle hareket etmiş olmamdan kaynaklandı. Polislerin beni yere yatırmasından sonra bir şey yapmış olduğumu anladım. Yaptıklarımın tamamı bilinçsizce yapılmış hareketlerdir. Ne yaptığımı hatırlamadığım gibi niye yaptığımı da hatırlamıyorum."