Altay: “EYT teklifini bugün görmek istiyoruz”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enerji girdi maliyetlerinde düşüş olduğunun açıklandığını belirterek, doğal gaz fiyatlarının da aşağı çekilmesi gerektiğini söyledi.

EYT ile ilgili kanun teklifinin, dün Meclis'te AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldığını öğrendiğini anlatan Altay, AK Parti'lilerin imza atarken poz verdiğini ve "imza şov" yarışı yapıldığını savundu.

Altay, milyonların umudunun şova çevrildiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Sordum; 'Hakikaten metin geldi mi Meclis'e' dedim; kem küm... Bekliyoruz, verilmiş sözler var. Metin ortada mı? Bana sorarsanız yok. AK Parti'de, TBMM'de kanun yapma yerinde, imza şov yapma görseli sergilenerek yine milyonların umuduyla adeta dalga geçilmiş gibi görünüyor. Eğer teklif gerçekten dün geldiyse, imzaya açıldıysa, bugün bu teklifi Meclis Başkanlığında görmek istiyoruz. Eğer bugün bu gelmiyorsa Meclis Başkanlığına; bilin ki ortada kimsenin umudunu, moralini bozmak da istemiyorum ama gerçekleri söylemek gibi bir görevimiz var, teklif henüz ortada değildir."

Altay, EYT'lilerin ocakta maaş alamadığını, şubatta da alamayacağını ifade ederek, "Şovu bırakın ve teklifi bugün Başkanlığa ulaştırın. Vatandaşın aleyhine bir şey yoksa, EYT'linin aleyhine bir şey yoksa bu teklifin bir saat komisyonda, bir saat Genel Kurulda işi var. Genel Kurulda çıkarırız. Çıkmıyorsa bilin ki AK Parti, EYT'lilerin umutlarını malzeme yapmaya, umutlarıyla oynamaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Altay, kur korumalı mevduat uygulamasıyla, bugüne kadar zengine Hazineden 92 milyar ödendiğini,19 milyar liralık gelir vergisinden de vazgeçildiğini söyledi.

Hazinenin ödediği kadar da Merkez Bankasının ödeme yaptığını ancak bu ödemeyi açıklamadığını öne süren Altay, hesaplamalarına göre en az 90 milyar liranın da Merkez Bankasınca verildiğini savundu.

Altay, EYT'lilerin 2 aydır hak ettikleri maaşı alamadığını ancak zengine para aktarıldığını ifade etti. Altay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, "Enflasyonu bilerek ve aniden düşürmek gibi bir yeteneğin var ama sen bilerek düşürmüyorsan, insanların et, süt, peynir, simit alamamasından zevk mi alıyorsun? Emeklilerin Et ve Süt Kurumunda kuyruğa girmesinden, büfelerin önünde ucuz ekmek kuyruğunda üşümelerinden, insanların kombiyi kapatıp, battaniyeye sarılıp oturmasından zevk mi alıyorsun?" sorusunu yönettti.

Merkez Bankası'nın tahmini hiç tutmadı

Merkez Bankasını enflasyon tahmini üzerinden eleştiren Altay, "Merkez Bankasının 10 yıldır tutmuş bir tahmini yok, enflasyon tahminini hiç tutturamadı. 2022'de 23,2 demiş. Ne olmuş, 64,3. Pes. Sapma yüzde 300. Dünyada, tahmininde bu kadar sapma olan bir Merkez Bankası bulamazsınız." diye konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş cinayetinde kamu vicdanının kanatıldığını belirten Altay, "Sinan Ateş cinayetiyle ilgili devlet daha ne kadar 3 maymunu oynayacak?" dedi.

Altay, Ankara'nın göbeğinde gerçekleştirilen cinayetin aydınlatılması gerektiğini, bunun örtbas edilemeyeceğini dile getirdi. Sinan Ateş isminin, Manisa'nın Saruhanlı Belediyesince bir caddeye verilmesinin, MHP'li üyelerin desteğiyle kabul edildiği belirtilerek, bu karara ilişkin değerlendirmesi sorulan Altay, Ateş'i tanımadığını ancak onun ülkenin bir değeri, evladı olduğunu söyledi.

Altay, belediyenin güzel bir iş yaptığını ifade ederek, MHP'nin iç meselelerine karışamayacağını ancak o üyelerin oy kullanmasının da olması gereken bir durum olduğunu dile getirdi.