Altay: “Erdoğan, eser siyasetinde yarışamayız”

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP heyetinin Düzce'ye gittiğini anımsatan Altay, 4 kişilik heyetin, görev süresi tamamlanan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyelerinden oluştuğunu kaydetti.

Altay, Deprem Araştırma Komisyonunun, 6 aylık çalışmayla hazırladığı raporunu, Temmuz 2021'de Meclis Başkanlığına sunduğunu, raporun da 5 Ekim 2021'de TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğünü söyledi.

Raporda 268 somut önerinin yer aldığına işaret eden Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu önerilerin hayata geçmesi için, yasa, yönetmelik ve para lazım. Bu komisyonun 268 önerisinin hiçbiri için TBMM'ye bir yasa teklifi gelmedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği başta olmak üzere, ilgili bakanlıkların hiçbirinin bir yönetmeliğine rastlamadık. Kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüme rastladık. Bir şeye daha rastladık; deprem toplanma alanları da patır patır imara açılıyor. Suriyelilere 45 milyar dolar harcadım diye övünüyorsun, şimdi Esad ile randevu peşindesin, 10 milyar dolar da şuraya harca kardeşim.

Türkiye, fay hataları üzerinde bir ülke. Erdoğan, yarın daha şiddetli bir deprem olduğunda can ve mal kayıplarıyla ilgili sorumluluk senindir, bundan kaçamazsın. Buna da fıtrat, güzel öldüler diyemezsin. Deprem olduktan sonra bakanlarını gönderip, enkaz altında kaybettikleri itibarlarını aratma."

"Şunların insan hayatına verdiği değere bak"

Altay, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin roket-havanlı saldırısına uğrayan Karkamış'ta, Kocatepe İlkokulundaki öğretmen Ayşenur Alkan ile CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni Hasan Karataş'ın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin'in, Alkan öğretmenin cenaze töreninde, "Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi, sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti" dediğini belirten Altay, "Devletin yetkilileri, gaf üzerine gaf yapıyor. Şunların insan hayatına verdiği değere bak, mantığa bak. Devlet liyakatten yoksun ama devleti idare edenler edepten yoksun." görüşünü savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"(Türkiye'nin finansmanını, uyuşturucu parasıyla sağladığını söyleyen, haysiyet fukarasıdır.) demiş. Tam öyle söylemedi Bay Kemal. Asıl haysiyet fukaralığı, varlık barışı kanunuyla Türkiye'ye giren 82 milyar 618 milyon dolar paranın kaynağını açıklamaktan imtina etmek demektir. 'Borsanın yükselişinden rahatsız olan sefil' demiş. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul üzerinden dönen rüşvet çarkları sonucu, iki danışmanını görevden aldın. Asıl sefillik; görevden aldığın danışmanları hakimin önüne atmamaktır. Asıl sefillik; 23 Ağustos'ta insanları Borsa'ya yönlendirip, sonra manipülasyonla borsaya dip yaptırıp küçük yatırımcının parasına çökmektir."

"Aman senle yarışmayalım"

Erdoğan'ın, muhalefetle polemik siyasetinde değil eser ve hizmet siyasetinde yarışmak istediğini söylediğini belirten Altay, "Aman yarışmayalım. Erdoğan, seninle eser siyasetinde yarışamayız. Çünkü biz Türkiye'yi gri listeye düşürmeyiz." diye konuştu.

Altay, Türkiye'yi, gri listeden çıkaracaklarını belirterek "Bu senin eserin aman senle yarışmayalım. Cari açık 39 milyar dolar. Senin eserin bırak yarışmayalım. Enflasyonu yüzde 20'den aldın, TÜİK'in makyajlı rakamıyla 85,5'e çıkardın. Senle biz nasıl yarışacağız? Erdoğan biz enflasyonu indireceğiz, sen çıkarıyorsun." ifadesini kullandı.

"Gücü kaybeden kontrolü de kaybeder"

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini eleştirerek şöyle devam etti:

"Atanmış bakanların nezaketten, edepten yoksun kaba üsluplarına maalesef komisyondaki görüşmelerde Türkiye tanık oldu. Milletin seçtiği vekile Erdoğan'ın atadığı bakanın hakaret etmesi, her şeyden önce TBMM Başkanı için utançtır. Buna müdahale etmesi gereken gerek resmi yazıyla gerek şifahi olarak Meclis Başkanı'dır. Gücü kaybeden kontrolü kaybeder. İtibarını kaybeden de nezaketi kaybeder. İki bakanın edindiği pozisyon tam da budur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesine ilişkin Altay, "Sen katilsin dedi adama. Maşallah kanka oldular. Meğer Sisi, Türkiye'den gidenlerle Erdoğan'a mango suyu da yolluyormuş. Böylece mango suyu diplomasimiz de başladı. Küslük olmazmış. Baştan küsmeseydin o zaman." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti ve CHP'den AK Parti'ye katılımların sorulmasına Altay, "Çok büyük dertleri var belli ki. Siyasi tercihlere saygı duyulur ama milletten aldığın oya da saygı duyacaksın." karşılığını verdi.