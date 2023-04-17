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Altay Bayındır belinden ameliyat olacak!

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Altay Bayındır için açıklama yayınladı. Açıklamada, oyuncunun ameliyat edileceği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, kaptan Altay Bayındır’ın bel fıtığı operasyonu geçireceğini bildirdi.

MKE Ankaragücü maçında görev alamayan kaptan Altay Bayındır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.”

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