Altay Bayındır belinden ameliyat olacak!

Fenerbahçe Kulübü, kaptan Altay Bayındır’ın bel fıtığı operasyonu geçireceğini bildirdi.

MKE Ankaragücü maçında görev alamayan kaptan Altay Bayındır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.”