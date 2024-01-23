Altan Öymen’in eşi hayatını kaybetti!

Türkiye’nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü ve CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen’in eşi Aysel Öymen yaşamını yitirdi. Türkiye’de bir çok ilke imza atan isimler arasında yerini alan Aysel Öylen, eşi Altan Öymen’le 68 yıldır aynı yastığa baş koyuyordu. İki çocuk annesi olan Ayten Öymen’in cenazesiyle ilgili detaylar henüz belli olmadı.