Alperen Şengün'den FETÖ'CÜ Enes Kanter'e müthiş gönderme!

NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen 2002 doğumlu Alperen Şengün'ün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. Milli gururumuz Şengün, 5 dakikalığına takım arkadaşı olduğu FETÖ'cü Enes Kanter'in sözleşmesinin feshedilmesinden sonra paylaştığı imalı fotoğrafla büyük destek gördü.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) takas transfer dönemine damga vuran takaslardan biri de Boston Celtics ve Houston Rockets arasında gerçekleşti. Dün gece Boston Celtics ve Houston Rockets arasında Dennis Schröder ile Daniel Theis eksenli bir takas gerçekleşti. Buna göre Daniel Theis Boston Celtics'e geri dönerken Dennis Schröder, Enes Kanter ve Bruno Fernando, Houston Rockets takımına katıldı.

Bu takasın sonunda milli gururumuz Alperen Şengün ile Enes Kanter'in aynı takımda buluşması ise sadece beş dakika sürdü. Alperen Şengün'ün kadrosunda olduğu Rockets takımı, takas yaptıktan yalnızca beş dakika sonra Kanter'i serbest bıraktı.

GÜLÜCÜKLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Alperen Şengün ise takımının FETÖ'cü Enes Kanter'i serbest bırakmasının ardından imalı bir story paylaştı.

":)" ifadesiyle kendi fotoğrafını paylaşan genç basketbolcunun Kanter'e gönderme yaptığı paylaşımı büyük ilgi gördü.

AMERİKAN VATANDAŞI OLUP SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

2017 yılında Türkiye pasaportu iptal edilen FETÖ'cü Enes Kanter, 2021 yılının son aylarında Amerikan vatandaşı olmuş ve İngilizcede "Özgürlük" anlamına gelen "Freedom" kelimesini soyadı olarak belirlemişti.