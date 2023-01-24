Alperen Şengün yıldızlaştı! Houstan kazandı

Batı Konferansı’nda son sırada bulunan Houston Rockets, play-off’a kalma mücadelesi veren Minnesota Timberwolves’u 119-114 mağlup etti. Houston’da 42 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydeden Jalen Green, kariyer rekoru kırarak gecenin en skorer ismi oldu.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 34 dakika 48 saniye süre aldığı karşılaşmada 21 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle takımına katkı sağladı. Minnesota’da ise 31 sayı, 3 ribaund ve 5 asist üreten Anthony Edwards ile 30 sayı, 3 ribaund ve 7 asist bulan D’Angelo Russell’ın performansları mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla 13 maç sonra kazanan Houston, galibiyet sayısını 11’e yükseltirken, Minnesota 25. yenilgisini aldı.